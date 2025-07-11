Відповідні угоди підписали в межах конференції з відбудови України в Римі

Львів отримає 22,2 млн євро безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд. Відповідні угоди підписали в межах конференції з відбудови України в Римі. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що це ключовий об’єкт, що очищає всю стічну воду міста. Після оновлення там ефективно очищуватимуть воду, зменшуватимуть відходи та вироблятимуть електроенергію і тепло з біогазу для потреб Львова. Загальний бюджет другого етапу проєкту – 29 млн євро.

Візуалізація із соцмереж Андрія Садового

«Дякуємо нашим нордичним друзям із Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії за підтримку. Працюємо разом із ЄБРР, NEFCO, E5P, SIDA та DSIF. Конференція вийшла для Львова дуже результативною. Маємо небагато фото, але багато корисних угод, нових партнерств і знайомств», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові продовжують оновлювати старі очисні споруди. Для цього місто залучає кошти міжнародних партнерів. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що більшу частину фінансування – 17 млн євро – Львів отримає у вигляді гранту, тобто грошей, які не потрібно повертати. Ще 10 млн євро дадуть у вигляді пільгової позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 12 червня міська рада Львова погодила другий етап реконструкції. Перший уже виконано на 50%.

Також ZAXID.NET раніше писав, що «Львівводоканал» отримає від Данії 12 млн євро гранту, які використає для модернізації міських очисних споруд.

Очисні споруди Львова були збудовані ще у 1960-х роках. Вони складаються з двох комплексів і щодня очищають близько 400 тис. кубометрів стічних вод.

Додамо, 10 липня, під час Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі, міський голова Львова Андрій Садовий та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підписали меморандум про новий етап співпраці щодо розвитку реабілітаційного центру Unbroken у Брюховичах. Відповідно до меморандуму, уряд Литви виділить 620 тис. євро на реконструкцію історичної вілли на вул. Івасюка, 74, де розташують центр реабілітації.