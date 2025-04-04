На події, організованій NEFCO, зібралися представники українських громад, країн Північної Європи та міжнародних донорів

«Львівводоканал» отримає 12 млн євро гранту, які використає для модернізації міських очисних споруд. Гроші виділить уряд Данії. Директор підприємства Дмитро Ванькович підписав відповідні документи з представниками NEFCO - the Nordic Green Bank в Гельсінкі.

«На початку цього тижня директор Львівводоканалу взяв участь у заході в головному офісі Nefco. Подія об’єднала представників українських громад, скандинавських та міжнародних донорів задля обговорення рішень для відбудови України в енергоефективний та екологічно відповідальний спосіб», – повідомили на сторінці підприємства 4 квітня.

Між «Львівводоканалом» та NEFCO підписали лист погодження на отримання грантового фінансування для часткової реконструкції міських очисних споруд у Львові з виробництвом біогазу. 12 млн євро інвестицій надасть уряд Данії через Данську програму інвестиційного фінансування (DSIF).

Метою проєкту є модернізація застарілих очисних потужностей, зменшення негативного впливу на довкілля та забезпечення сталого розвитку водної інфраструктури міста.

«У Львові DSIF підтримує реконструкцію очисних споруд для підтримки поточного будівництва заводу з виробництва біогазу та заплановану реконструкцію очисних споруд. Проєкт забезпечить місцеве виробництво електроенергії та тепла й покращить якість очищених стоків, що скидаються до річки Полтва», – додали у міжнародній організації.

NEFCO – Північний зелений банк, міжнародна фінансова організація, яку заснували в 1990 році представники Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Працює над конкретними заходами для прискорення зеленого переходу. Разом із донорами та партнерами NEFCO реалізує термінові ініціативи з відновлення в Україні. Під час зустрічі підписали шість нових проєктів загальною вартістю 30 млн євро.

До слова, двох службовців «Львівводоканалу», а також директора ТзОВ й інженера проектування підозрюють у розкраданні грошей міжнародних донорів та підробці документів під час будівництва біогазової станції на очисних спорудах на вул. Пластовій.