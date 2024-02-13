Проект реалізували на очисних спорудах Львова

Двох службовців ЛМКП «Львівводоканал», а також директора ТзОВ і інженера проектування підозрюють у розкраданнях та підробці документів під час будівництва біогазової станції на очисних спорудах на вул. Пластовій. Прокуратура завершила розслідування та передала обвинувальні акти щодо всіх підозрюваних до суду.

Як повідомили 13 лютого в прокуратурі, комунальне підприємство Львівської міськради уклало з словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI угоду про будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії на очисних спорудах у Львові. За угодою, замовник будівництва мав демонтувати об’єкти на території майбутнього будівництва.

Проте, одну з них – будівлю майстерні, гаража та складу загальною площею 432 м2. на той момент уже знесли, тому необхідності в її демонтажі не було. Попри це, службовці комунального підприємства підробили документи, щоби дозволити демонтаж.

«В офіційних документах – проектно-кошторисній документації, актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість – відобразили неправдиві відомості про нібито їх виконання. Таким чином суб’єкту господарювання безпідставно було перераховано понад 400 тис. грн», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Слідчі повідомили двом службовцям ЛКП, директору підприємства, а також інженеру проектування про підозру за фактами заволодіння чужим майном (ч. 4 ст. 191 ККУ). Двом останнім додатково інкримінували службове підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 ККУ). Правоохоронці завершили розслідування та передали справу в суд.

Слідство не розголошує, про яке саме ЛКП та підрядників ідеться, втім раніше міська рада повідомляла про будівництво біогазової станції на очисних спорудах ЛМКП «Львівводоканал». Тоді йшлося про те, що ЛМКП «Львівводоканал» підписало угоду на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії на 31,5 млн євро. Підприємство уклало угоду з словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI, яке буде виконувати роботи. Проект фінансував ЄБРР (15 млн євро), НЕФКО (5 млн євро), Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P (7,5 млн євро грантові кошти) та Львівська міська рада (4 млн євро).

Крім цього, у реєстрі судових рішень можна знайти низку ухвал, що стосуються цієї справи. В матеріалах справи вказано, що до злочинної групи входили керівник групи реалізації проекту «Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у Львові», інженер з нагляду за будівництвом першої категорії виробничого відділу вказаного підприємства, директор ТзОВ «Оскар Девелопмент» та інші.

Також в межах цього досудового розслідування слідчі встановили, що службовці «Львівводоканалу» уклали договір на реконструкцію металевої конструкції пішохідного переходу над залізничною колією між вул. Чернеча гора на загальну суму майже 5 млн грн, однак ці роботи також виконали не повністю.