Станцію з виробництва біогазу збудують на очисних спорудах «Львівводоканалу»

У п’ятницю, 4 грудня, ЛМКП «Львівводоканал» підписало угоду на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії на 31,5 млн євро. Підприємство уклало угоду з словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI, яке буде виконувати роботи. Проект фінансується кількома європейськими організаціями спільно з міською радою.

Біогазову станцію збудують на очисних спорудах «Львівводоканалу». Такий проект реалізують вперше в Україні. За словами директора «Львівводоканалу» Дмитра Ваньковича, проект передбачає виробництво біогазу із осаду стічних вод підприємства. Газ після очищення буде використовуватися в генераторах, які зможуть виробляти електроенергію в обсязі близько 20 тис. МВт/рік та теплоенергію. Електроенергію будуть використовувати для роботи очисних споруд, а тепло – для підігріву суміші мулу та осаду, опалення в холодний період року і цілорічного гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд. Таким чином «Львівводоканал» зможе економити 10 млн грн щороку.

«Унаслідок інженерних досліджень та експертиз ми обрали одне з найкращих технологічних рішень по станції біогазу. Ця інноваційна технологія збільшує кількість біогазу на 20%, зменшує на 30% кількість мулу, вдвічі скорочує необхідність будівництва споруд під метантенки», – розповів Дмитро Ванькович.

Проект побудови біогазової станції обрали з огляду на значний екологічний вплив на навколишнє середовище. Проект вирішить проблему зневоднення та зменшення об’ємів осаду стічних вод, який накопичується на території очисних споруд, забруднює ґрунтові води, погіршує екологічний стан мікрорайону Кривчиці та Знесіння.

«Зазначений проект не вирішує повністю проблеми комплексного оновлення очисних споруд, однак є першим кроком, який засвідчує готовність Львова модернізуватися та наблизитися до європейських стандартів очищення стічної води», - додав Дмитро Ванькович.

За результатами міжнародного відбору на реалізацію проекту підрядником визначили словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI. Згідно з контрактом, підрядник має виконати усі проектні та будівельні роботи до 2023 року.

«Сьогоднішнє підписання - це результат кількарічної роботи. Львів знову першим в Україні показує приклад. Приклад впровадження інноваційних рішень з енергоефективності з високими екологічними перевагами», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Проект фінансується ЄБРР (15 млн євро), НЕФКО (5 млн євро), Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P (7,5 млн євро грантові кошти) та Львівською міською радою (4 млн євро).

Нагадаємо, кредитну угоду з проекту виробництва біогазу із осаду комунальних стічних вод була підписана у жовтні 2016 року. За ці чотири роки «Львівводоканал» напрацював технологічні рішення, провів розрахунки, провів тендер на визначення підрядника.

Довідка

«Riko d.o.o.» – провідна словенська компанія, яка здобула міжнародне визнання у сфері розробки, проектування важливих комплексних рішень та будівництва екологічних інфраструктурних проектів в енергетиці, охороні довкілля та логістиці.

Cambi – провідна норвезька компанія, яка є світовим лідером з виробництва інноваційних установок теплового гідролізу, вдосконалених технологічних рішень для отримання біогазу з осаду стічних вод та поводження з органічними відходами.