«Наше завдання, щоб на початок 2021 року ми вийшли на 100% відмови хлору», — заявив Андрій Садовий у відеоролику, опублікованому 18 вересня

Львів має намір повністю відмовитися від хлорування води у міських водогонах уже на початку наступного року. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, коментуючи 18 вересня модернізацію міських водогонів.

«Щоб вода була такої ж якості, як її добувають у свердловинах, потрібно відмовитися від хлорування. Ми вже це почали робити. Для Франківського району і частини Сихівського ми використовуємо гіпохлорит натрію. Це звичайна сіль, безпечна і корисна. Наше завдання, щоб на початок 2021 року ми вийшли на 100% відмови хлору», — заявив Андрій Садовий у виборчому відеоролику, опублікованому 18 вересня.

«Наш план – питна вода дуже високої якості з кранів в усіх львівських помешканнях», – заявив Садовий, зауваживши, що повну модернізацію системи міського водостачання можна завершити за два-три роки.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року ZAXID.NET проводив незалежне дослідження якості води у львівських водогонах, яке підтвердило безпечність споживання сирої води по усьому місту, однак виявило певні відмінності якості води у різних районах міста.