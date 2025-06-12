Львівська міська рада на пленарному засіданні у четвер, 12 червня, погодила надання місцевої гарантії для кредиту на суму 10 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кошти від цієї позики, а також інших міжнародних грантів, планують використати для фінансування другої черги реконструкції міських очисних споруд із будівництвом біогазової станції. Ще 17 млн євро місто отримає у формі грантів, які не потрібно буде повертати.

Як зазначив під час виступу у сесійній залі заступник міського голови Андрій Москаленко, наразі перша черга реконструкції міських очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій вже виконана на понад 50%. Проєкт фінансують різні міжнародні інституції. Для продовження робіт з оновлення КОС та зведення біогазової станції потрібні ще близько 27 млн євро, з них 10 млн – це позика від ЄБРР.

«Йдеться не про цей рік [отримання кредиту для другої черги], і швидше за все навіть не просто наступний рік. Найімовірніше це буде 2027 рік, оскільки ми мусимо пройти усі бюрократичні процедури: підготовка, експертиза проєкту займуть багато часу», – наголосив Москаленко.

Депутати на пленарному засіданні підтримали проєкт ухвали про надання місцевої гарантії для цього кредиту ЄБРР. Це означає, що міський бюджет Львова повертатиме борг банку замість «Львівводоканалу», якому належать модернізовані очисні. Як зазначено в проєкті рішення, термін кредиту становитиме 10 років з пільговим періодом у три роки.

Окрім того, на другу чергу реконструкції планують залучити 17 млн євро грантових коштів – від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (6,5 млн), Північної екологічної фінансової корпорації (3,7 млн), Данської програми фінансування сталої інфраструктури (7 млн).

За словами Андрія Москаленка, після запуску біогазова станція вироблятиме на добу 28,1 тис. м3 газу, з нього отримуватимуть 21 МВт теплової енергії та 55 МВт – електричної.

До слова, на початку червня Львівська міська рада повідомила, що на очисних спорудах на вул. Пластовій вже заклали 70% фундаменту для майбутньої біогазової станції. До кінця 2025 року запланували побудувати левову частку необхідних споруд й отримати обладнання, щоби наступного року повністю завершити будівництво і перейти до пусконалагоджувальних робіт.

Біогазова станція, яка перероблятиме осад стічних вод і видобуватиме з нього електричну й теплову енергію, мала б запрацювати у 2027 році.

Загальна вартість біогазового проєкту становить 41 млн євро, кошторис часткової реконструкції очисних споруд (будівництво нових пісковловлювачів, заміну аераційних систем та інше) – 29 млн євро.