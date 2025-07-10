В історичній віллі розташують один з корпусів реабілітаційного центру

У четвер, 10 липня, під час Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі міський голова Львова Андрій Садовий та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підписали меморандум про новий етап співпраці щодо розвитку реабілітаційного центру Unbroken у Брюховичах. Відповідно до меморандуму, уряд Литви виділить 620 тис. євро на реконструкцію історичної вілли на вул. Івасюка, 74, де розташують центр реабілітації.

«Литовський уряд виділяє 620 тис. євро на реконструкцію історичної вілли 1907 року у Брюховичах. З них 167 тисяч євро – це штрафи», – повідомив міський голова Львова у четвер, 10 липня.

А саме на фінансування реконструкції будівлі скерують кошти, отримані зі штрафів, накладених на компанії за порушення санкцій ЄС проти Росії.

Історична вілла 1907 року стане простором для ментальної реабілітації та арттерапії. Тут облаштують приміщення для індивідуальних і групових сесій, бібліотеку для пацієнтів, а також простір для відпочинку — кафе.

Мер Львова та міністр МЗС Литви підписали меморандум у Римі (фото ЛМР)

«Це глибоко символічно і водночас справедливо, що гроші, сплачені за порушення санкцій проти Росії, тепер підуть на одужання захисників України. Литва з Україною не лише на словах, а й у конкретних, дієвих кроках», – наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Загалом Литва вже виділила понад 5,6 млн євро на реалізацію реабілітаційного центру у Брюховичах. Новий корпус центру Unbroken планують відкрити до кінця 2025 року. Після завершення проєкту тут зможуть одночасно проходити реабілітацію до 120 пацієнтів — військових та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії.

Проєкт реалізується у співпраці Львівської міськради, литовського Центрального агентства з управління проєктами (CPVA), а також за участі литовського виробника меблів Narbutas, який забезпечить повне оснащення приміщення.