Спеціалісти Литви оглянули центр, де будівельники вже розпочали роботу з реконструкції

У Брюховичах завдяки підтримці уряду Литви та Товариства Червоного Хреста розпочали роботи з реконструкції Центру медичної реабілітації Unbroken на вул. Івасюка, 74. Проєкт реконструкції передбачає не лише капітальний ремонт приміщення, а й добудову третього поверху та зведення двох нових корпусів.

Після реконструкції площа Центру медичної реабілітації, де відновлюються військові та цивільні після поранень, важких травм та інсультів, збільшиться втричі. Заклад зможе одночасно надавати допомогу понад 100 пацієнтам, повідомили у Центрі.

«Після реконструкції площа центру становитиме 9000 м². Це дозволить значно збільшити обсяг надання реабілітаційних послуг українцям, які постраждали від війни. Ми щиро вдячні уряду Литви та команді Центрального агентства з управління проєктами за підтримку, яка допоможе створити сучасні умови для якісної реабілітації наших захисників та захисниць та всіх, хто постраждав від війни», – каже начальник управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради Андрій Павлів.

Спеціалісти Литви допоможуть розробити комплексну програму відновлення для ветеранів, яка буде впроваджена не лише у Львові, а й у Дніпрі та Житомирі, де литовська сторона також допомагає з реконструкцією медзакладів. Мета цієї програми – підвищення якості медичної та психосоціальної реабілітації, сприяння поверненню до активного життя, а також розвиток в Україні мережі реабілітаційних та реінтеграційних закладів і служб. Литовська сторона бере на себе і організацію навчань для українських спеціалістів і розробку сучасних алгоритмів надання якісної допомоги пацієнтам.

«Інфраструктура є дуже важливою і ми підтримуємо цей напрям. Але також важливо подбати про якість процесу надання послуг загалом в усіх сферах: медичній, психологічній реабілітації, соціалізації та реінтеграції. Тому спільно з вашою командою фахівців ми проводимо аналіз, створюємо план тренінгів і вже розпочали їх проводити. Ми об’єднуємо у команди спеціалістів з наших і ваших лікарень, які намагаються передати досвід фахівцям з інших клінік. Ми маємо чіткий план на два роки: що потрібно, де ми можемо допомогти та куди можна залучити інших міжнародних донорів», – повідомив під час візиту до Львова керівник програми «Спільне створення майбутнього України» Центрального агентства управління проєктами Литви Артурас Жарновскіс.

Додамо, що на реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах Литва виділила 5,6 млн євро через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги , а Японський Червоний Хрест і німецька організація GIZ — по 2,5 млн євро.

Приміщення, які реконструюють для реабілітаційного центру, розташовані на вул. Івасюка, 74 у Брюховичах. Раніше тут працювала 7-ма кардіологічна лікарня, що входить у Перше територіальне медичне об’єднання.

У січні 2023 року журі обрало переможця архітектурного конкурсу на найкращий проект реабілітаційного центру в Брюховичах. Переможцем конкурсу стали архітектори Проектної майстерні Бєляєвих.