Візуалізація реабілітаційного центру в селищі Брюховичі

Уряд Литви схвалив виділення 12,7 млн ​​євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових. Про це у середу, 5 червня, повідомило литовське видання Delfi.

На фінансування та реалізацію програми «Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні» Литва планує виділити 10 млн євро.

Зокрема до 5,6 млн євро допомоги виділять на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру у селищі Брюховичі. До 2,5 млн євро отримає реабілітаційний центр травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні. А також до 1,9 млн євро для установ та організацій, які здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів. Триватиме проєкт 24 місяці під керівництвом Центральної агенції управління проєктами.

Зазначається, що частину грошей, а це 2,7 млн євро, спрямують на відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві. Запланована тривалість реалізації проєкту – 18 місяців.

До слова, у травні архітектурно-інжинірингова компанія аbmk повідомила, що розробляє проєкт розширення реабілітаційного центру UNBROKEN у Брюховичах. Згідно з проєктом, на місці колишнього інтернату 19 сторіччя з’явиться новий нехірургічний реабілітаційний корпус. У планах компанії облаштувати реабілітаційні приміщення без операційних, спеціальні спортивні майданчики та реабілітаційний басейн в окремій прибудові. Для збільшення ж потужності та зручності для пацієнтів передбачено влаштування двох триповерхових прибудов, де розмістяться палати, їдальня, складська зона та зона приймання лежачих пацієнтів. Також технічний поверх буде реконструйовано під сучасні палати, зазначили в abmk.