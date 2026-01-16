15 січня у Трускавці вибухнув газ в житловому багатоквартирному будинку. Власника шпиталізували з опіками. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, випадок трапився близько 18:00 на вул. Сагайдачного, 12.

«У квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку відбувся вибух газу без подальшого горіння. Вибухом вибито вікна балкона», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок вибуху 48-річний чоловік отримав опіки рук та обличчя. Його доставили до Дрогобицької міської лікарні.

Оновлено 14:00. Згодом у департаменті уточнили, що вибух відбувся внаслідок необережного поводження з туристичним газовим балоном. Витоку природного газу з газових мереж не сталося.