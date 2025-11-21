Постраждалу з опіками госпіталізували до лікарні

У четвер, 20 листопада, стався вибух газу в літній кухні приватного будинку в місті Радехів на Львівщині. У результаті постраждала 80-річна жінка.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент стався близько обіду у приватному господарстві на вул. Молодіжній. 80-річна власниця зайшла до приміщення, щоб приготувати їжу. Після того, як жінка запалила газову плиту, стався вибух без подальшого горіння.

У результаті літня жінка отримала термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок. Рятувальники транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги. Жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували до львівської лікарні святого Луки. Причини та обставини події встановлюють фахівці.

Рятувальники Львівщини нагадують, що порушення правил експлуатації газових приладів може призвести до пожеж, вибухів та смертельних отруєнь.