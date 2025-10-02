У четвер, 2 жовтня, у квартирі трьохповерхового житлового будинку на вул. Кокорудза, 12 у Франківському районі Львова стався вибух газу. У результаті постраждала 84-річна жінка.

Як повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, у квартирі на вул. Кокорудза, 12 вибухнув газ.

«Попередньо зруйнована одна квартира, постраждала одна жінка, їй надають медичну допомогу. Також постраждали сусідні квартири – там вибиті вікна. Разом з головою району і керівником департаменту ЖКГ зараз на місці», – написав Андрій Москаленко.

Вибух зруйнував квартиру та пошкодив сусідні помешкання (фото ЛМР)

На місці працюють рятувальники та інші служби.

За словами заступника мера, із розташованої поруч школи тимчасово евакуювали учнів. «Дітей евакуювали на подвірʼя, оскільки поруч було чути звук вибуху. Газ в будинку, де стався вибух вже перекрили, діти повернуться до навчання», – додав Москаленко.

У ДСНС Львівщини уточнили, що вибухнув газ у квартирі на першому поверсі.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, літню жінку госпіталізували у лікарню святого Луки. Попередньо, в неї дігностували опіки 10% тіла. На місце події приїхала родичка постраждалої.

«Сусідка сказала, що заходила до неї і вона якраз поставила варити макарони. Але я не думаю, що то так від макаранонів, може якийсь витік газу був... Я не знаю... Стіни немає, жодного вікна немає. Дверей немає, двоє дверей було вхідних: металеві і дерев’яні. Ми приїхали, то її вже не було, вже забрали в лікарню. Їй буде 86 років 8 листопада», – розповіла родичка постраждалої Тетяна.

Мешканка сусідньої квартири розповіла, що її вдома не було, але вибух чула її мама.

«Мама сиділа в залі, почула вибух і зразу вискочила, почабила результат. Ми зразу приїхали. Сусідка готувала їсти, що сталося – невідомо. В нас міжкімнатні двері і вікно понищені, багато пошкоджень», – розповіла мешканка сусідньої квартири Ірина.

В. о. голови Франківської райадміністрації Галина Нарівна повідомила ZAXID.NET, що працівники поліції, райадміністрації, ЛКП «Львівський ліхтар» обходять квартири і здійснюють опис пошкоджень. Також на місце викликали експерта, щоб оглянув будинок.