Вибуха газу стався у будинку №32 на вул. Княгині Ольги

У суботу, 23 грудня, близько 20:40 стався вибух, попередньо – газу, у приватному будинку на вул. Княгині Ольги, 32. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Наразі відомо про трьох загиблих – жінку та двох чоловіків. У прес-центрі львівської філії «Газмережі» повідомили, що фахівці обстежили місце аварії та не знайшли витоку газу.

За словами міського голови, вибух спричинив руйнування несучих стін, під завалами яких можуть перебувати люди. Керівник прес-служби ГУ ДНС у Львівській області Віталій Туровцев повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали 9-річну дитину та 63-річну жінку. Їх госпіталізували до лікарні. Їхній стан попередньо не важкий.

Рятувальники продовжують пошуки ще двох чоловіків, які можуть бути під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

Як повідомила патрульна поліція Львівської області, рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий.

Як інофрмує кореспондент ZAXID.NET з місця події, станом на 22:20 працівники ДСНС продовжують ліквідацію пожежі. Із будинку продовжує йти дим, а пожежники намагаються демонтувати паркан.

Приблизно 22:38 в будинку стався ще один вибух, після якого почалось сильне загоряння. Пожежники наказали очевидцям, які зібрались поблизу, відійти подалі.

Пізніше ГУ ДСНС повідомили, що спершу під завалами виявили тіло 81-річної жінки. Андрій Садовий уточнив, що вона мешканка сусіднього будинку.

О 23:17 у ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу на місці вибуху. Тривають роботи з розбору завалів. Згодом під завалами виявили тіла 70-річного та 37-річного чоловіків.

Зазначимо, що 24 грудня о 00:51 прес-центр львівської філії «Газмережі» повідомив, що фахівці аварійної служби оглянули місце аварії та всі підземні комунікації й колодязі в радіусі 50 метрів, але не знайшли витоку газу.

«До моменту з’ясування причини вибуху, газопостачання до житлового будинку припинене. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, тож поки рано робити висновки щодо причин вибуху. Попередня версія, що причиною вибуху став витік природного газу не підтверджена», – розповіли у прес-центрі львівської філії «Газмережі».