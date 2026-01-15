Енергосистема перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли

Уряд допустив послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці. Громадяни зможуть перебувати на вулиці та громадських місцях без перепусток. Про це у четвер, 15 січня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків», – заявила Свириденко.

Зокрема, на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, дозволять послабити комендантську годину. Громадянам зможуть користуватися приватним транспортом, перебувати на вулицях та в громадських місцях без перепусток. Зокрема, дозволять відвідувати торгово-розважальні центри, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Та як зауважила прем’єрка, такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення і стабільний звʼязок. Це не стосується розважальних закладів.



Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації зможуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діятимуть послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС у п’ятницю, 16 січня.

Сили безпеки й оборони забезпечуватимуть контроль і громадський порядок.

У Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

«МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року – залежно від безпекової ситуації в регіоні», – зазначила Свириденко.

Крім цього, всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії. Йдеться про обмеження зовнішнього освітлення будівель і територій, підсвітки реклами та надлишкового вуличного освітлення.

Уряд також розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що в Україні запровадять режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Керівником робіт із підтримки людей та громад та з розвʼязання практичних питань призначили нового міністра енергетики Дениса Шмигаля.