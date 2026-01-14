Місто оголосило тендер на закупівлю міні-ТЕЦ ще у 2024 році

У Києві змонтували пʼять когенераційних установок із захистом другого рівня на тлі масованих обстрілів енергетики. Про це повідомив у середу, 14 січня, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає hromadske.

За словами посадовця, для міста звели вже пʼять газопоршневих установок, дві з яких почали працювати. На трьох установках наразі проводять пусконалагоджувальні роботи.

Станції мають загальну потужність у 66 МВт. Петро Пантелеєв наголосив, що це не покриє потреб енергоспоживання Києва, але зможе підтримувати окремі обʼєкти.

«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні», – сказав Пантелеєв.

За словами чиновника, міні-ТЕЦ будуються одразу в захисних спорудах. Установки мають другий рівень захисту.

У місті триває будівництво ще двох таких станцій. Загалом на обладнання, інсталяцію та захисні споруди для сімох установок витратили 12 млрд грн.

Тендер на міні-ТЕЦ Київ оголосив ще 2024 року. Тоді торги виграла словацька компанія, яка мала закупити установки сумарною потужністю 40,5 МВт.