Аварійні бригади ЛКП «Львівсвітло» показали, як визволяють людей із ліфтів
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 січня
У четвер, 15 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вибух біля пам'ятника Бандері. Росія атакувала Львів ударним БпЛА.
- Працюють цілодобово. Через відімкнення електроенергії щодня надходять звернення про застрягання людей у ліфтах.
- Очистили 370 дахів. З початку тижня у Львові комунальні служби активно очищають дахи від буруль та снігових брил.
- Світова методика лікування аденоми простати. У відділенні урології Другого ТМО Львова з’явилося нове обладнання.
