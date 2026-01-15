У четвер, 15 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Вибух біля пам'ятника Бандері. Росія атакувала Львів ударним БпЛА. Працюють цілодобово. Через відімкнення електроенергії щодня надходять звернення про застрягання людей у ліфтах. Очистили 370 дахів. З початку тижня у Львові комунальні служби активно очищають дахи від буруль та снігових брил. Світова методика лікування аденоми простати. У відділенні урології Другого ТМО Львова з’явилося нове обладнання.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter