Ухвалу ініціювала низка депутатів від фракції «Варта»

Більшість депутатів Львівської міської ради не підтримали ухвалу про заборону посадовцям ЛМР публікувати робочі повідомлення на особистих сторінках у соцмережах. Натомість автори ухвали пропонували створити офіційні акаунти, які має адмініструвати пресслужба. Цю пропозицію підтримали лише 14 депутатів.

У жовтні 2025 року низка депутатів ЛМР зареєструвала проєкт ухвали, що передбачала створення у соцмережах офіційних сторінок та профілів для посадовців міської ради, зокрема міського голови, його заступників, секретаря, керівників департаментів та управлінь. На цих сторінках мала б відбуватися офіційна комунікація чиновників, а інформація – відображати офіційну позицію міської ради. На думку депутатів, адмініструвати сторінки від імені чиновників мала б пресслужба.

Депутати аргументують це тим, що чиновники пишуть дописи в робочий час і ця інформація може бути використана ворогом. Водночас якось обмежувати власну активність у соцмережах депутати не планують. Ініціаторами ухвали були депутати від «Варти» Юрій Мартинюк, Ігор Зінкевич, Наталія Шелестак та Сергій Івах, Олена Пелех та Володимир Гой від «Європейської солідарності», а також депутат від «Голосу» Андрій Дячишин.

Цю ухвалу розглянули на пленарному засіданні 15 січня. Юрій Мартинюк наполягав, що мери міст ЄС мають єдині офіційні сторінки в соцмережах, не залежно від того, яка саме людина обіймає цю посаду.

Додамо, що ідея з забороною робочих публікацій посадовцями ЛМР на особистих сторінках у соцмережах виникла після того, як низка депутатів від «Варти», зокрема Ігор Зінчевич, який одним із перших підхопив фейк, який росіяни активно поширювали у тікток про нібито наведення ракет на індустріальний парк мером Львова. Він неодноразово публікував різні фейки, навіть не завжди спростовуючи їх.

«У пояснювальній записці до ухвали автори зазначають, що в умовах війни важливо дотримуватись інформаційної гігієни, бо це є основним елементом нацбезпеки, а надання офіційних коментарів має здійснюватись виключно через офіційні інформаційні ресурси. Тому щодо цього коментаря у пояснювальній записці у мене є питання до одного з авторів ухвали. Чому один із авторів ухвали поширював російський наратив про те, що Садовий створив умови, що в індустріальний парк прилетіли ракети? Чому один з авторів ухвали поширює інформацію про смерті людей унаслідок ракетної атаки, яка не відповідає дійсності, а потім спростовує? Чому один із авторів узвали поширює інформацію про знищення міжнародного оборонного підприємства, не чекаючи позиції держави? Тому повертаюсь до народної мудрості: або штани одягніть, або хрестик зніміть», – прокоментував ухвалу керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Крім цього, він наголосив, що реалізація ухвали потребує значного розширення штату працівників міської ради. За підрахунками управління комунікацій ЛМР, необхідно буде створити 75 нових сторінок у всіх популярних соцмережах найняти не менше 40 нових фахівців, які будуть їх адмініструвати.

«Якщо депутати вважають, що такі сторінки мають бути створені, то для реалізації вимог ухвали управлінню комунікацій потрібно найняти не менше 40 людей для адміністрування всіх цих сторінок. Для цього треба виділити понад 20 млн грн, не кажучи вже про організацію робочого місця, купівлю ноутбука та всього іншого. У штаті управління комунікацій є 12 працівників, з них дві посади є вакантними», – додав Євген Бойко.

Зрештою за ухвалу проголосували 14 депутатів: