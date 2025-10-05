Андрій Садовий закликав не поширювати російську пропаганду

Андрій Садовий відреагував на звинувачення про наведення ракет на Львів, які атакували місто у ніч на 5 жовтня.

«Зранку – ракети й дрони. Після обіду – фейки й пропаганда. Русня через TikTok пробує накинути на мене брехню. Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий “навів” ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?», – написав Андрій Садовий.

У дописі мера немає уточнення про те, в чому саме творці фейкових звинувачень вбачають «наведення ракет» на Львів. Можна припусти, що мова йде про відкриття 26 вересня першого муніципального індустріального парку «Формація», який розташований поруч із уражним нині «Спарроу Парк Львів» на Сигнівці. Інформація про наміри будівництва обох парків та про саме будівництво була доступна у відкритих джерелах тривалий час.

Міський голова Львова наголосив, що не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою. Андрій Садовий закликав не поширювати російську пропаганду. Також він спростував інформацію, що у дворі житлового комплексу виявили уламок ракети.

Фрагмент вентиляційної труби. Фото Андрія Садового

«І наостанок. Сьогодні багато хто думав, що це був уламок ракети, а насправді — просто стара вентиляційна труба», – додав Андрій Садовий.

У неділю вранці, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів. Окупанти атакували дронами-камікадзе, крилатими ракетами й «Кинджалами».