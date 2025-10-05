До ліквідації наслідків залучили 49 спецавтомобілів та 260 рятувальників

Міські посадовці розповіли про наслідки ворожої атаки на Львів у ніч на 5 жовтня. Пошкодження зафіксували у Сихівському та Залізничному районах.

За словами голови Сихівського району Андрія Зозулі, пошкоджено близько 30 будинків, вибито приблизно 1500 вікон. Також є пошкодження у Залізничному районі. Голова райадміністрації Ігор Савка розповів, що вибито чотири вікна і пошкоджений дах.

Директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик розповіла, що на вул. Стрийській, 79, у приміщенні бібліотеки, працює виїзний ЦНАП. Там мешканці, які постраждали від атаки, можуть отримати консультацію і подати заяву на відшкодування вікон та дверей. Сьогодні виїзний ЦНАП працюватиме до 17:00. Також він працюватиме кожного дня протягом наступного тижня. За вибите вікно місто виплачуватиме мешканцям – 12 тис. грн, а за двері – 8 тис. грн.

Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що найбільше постраждали два навчальні заклади. У школі №86 вибито 56 вікон. У дитячому садочку №70, що на вул. Максимовича, 2, вибито близько 70 вікон та понад 40 дверей. Пошкоджений дах, територія і благоустрій.

«Попередньо 50% садочка завтра точно не зможе працювати. Ми робимо зараз так, щоб половина дітей змогли прийти. У школі навчання буде відбуватися», – зазначив Андрій Закалюк.

У промзоні Сигнівка пошкоджено близько 45 тис. м2 виробничо-складських площ. Сума завданих збитків встановлюється.

У місті пошкоджено шість автобусів, у них вибиті вікна. Попередня вартість завданих збитків – 100 тис. грн. Електропостачання мешканцям Львова практично відновили. Наразі працюють над поверненням електроенергії п’ятьом будинкам на вул. Стрийській.

В лікарнях Першого медоб’єднання Львова перебуває четверо постраждалих. Двоє – мешканці Лапаївки й ще двоє – мешканці вул. Стрийської.

Постраждав і храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вул. Максимовича. Там вибиті вікна. Найбільших пошкоджень зазнали каплиця для похоронів і недільна школа, які розташовані на території храму.

Ліквідації пожеж, які виникли внаслідок атаки, тривають. Вони локалізовані. До ліквідації наслідків залучили 49 спецавтомобілів та 260 рятувальників.

Оновлено о 17:15. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що є підтверджені пошкодження у 29 житлових будинках Сихівського району – це орієнтовно 511 квартир.

«Комунальні служби зі всіх районів міста, ОСББ та мешканці активно працюють на місцях. Станом на 17:00 уже прибрано уламки скла та закрито тимчасовими матеріалами близько 70% вікон. Мешканцям, які мають можливість власноруч закрити пошкоджені вікна, видано плівку та дерев’яні бруски. Частина квартир наразі без мешканців — тому роботи з відновлення продовжаться завтра», – зазначив Андрій Москаленко.

Посадовець додав, що додатково отримати плівку можна буде з 10:00 на вул. Стрийській, 79. Голови ОСББ та працівники ЛКП уже розпочали поквартирні обстеження. Мета – складання актів для подальшої подачі документів на відшкодування витрат за встановлення нових вікон.