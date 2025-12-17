Сокільницька сільрада не погоджувала із летовищем плани на масштабну забудову

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» подав позов про скасування рішення Сокільницької сільської ради про затвердження змін до генерального плану із розширенням села. Генплан передбачає житлову забудову впритул до злітної смуги аеропорту. Про це в середу, 17 грудня, повідомила пресслужба аеропорту.

Наприкінці 2024 року Сокільницька сільрада затвердила зміни до генерального плану селища, які передбачають розширення Сокільників на 158 га, з яких понад 50 га – це житлова забудова. У містобудівній документації вказано, що ці плани узгодженні з аеропортом та Державіаслужбою, однак адміністрація летовища це неодноразово заперечувала.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що зміни до генплану Сокільників передбачають масштабну житлову та громадську забудову в зоні акустичного впливу міжнародного аеропорту – заплановані житлові квартали потрапляють у шумові зони з перевищенням допустимих норм, що суперечить Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, а також вимогам авіаційної безпеки.

«Проєктні рішення не були погоджені з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом у сфері цивільної авіації, попри офіційні зауваження Львівської обласної державної адміністрації. Такі дії порушують вимоги законодавства щодо довгострокового розвитку аеропортової інфраструктури», – наголосили в летовищі.

Крім цього, затвердження цих змін до генплану створює загрозу втручання в діяльність летовища та може призвести до вимушеного пониження категорії аеропорту «Львів».

Додамо, що для реалізації оновленого генплану Сокільників необхідне рішення Львівської районної ради, що дозволить включення до меж села нових територій. Однак із весни депутати райради це рішення ухвалити не можуть. Паралельно через розширення Сокільників міський голова Львова звернувся до генпрокурора. Крім цього, уряд планує збудувати на спірних ділянках в Сокільниках вантажний термінал із пероном та рульовою доріжкою.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.