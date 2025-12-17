Андрій Єрмак після звільнення заявив про намір піти на фронт

Сухопутні війська заперечили, що екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак проходить службу у їхньому складі. Про це у середу, 17 грудня, повідомила агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» з посиланням на коментар військових.

У день звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента, єдине ЗМІ, якому вдалося отримати коментар посадовця, – американська газета New York Post. Через кілька годин після звільнення Андрій Єрмак написав журналістці New York Post Кейтлін Дорнбос, що має намір «піти на фронт». Проте наразі немає інформації, чи дійсно колишній очільник ОП долучився до Сил оборони. Сам Андрій Єрмак також не повідомляв про місце служби. Журналісти «Слідство.Інфо» звернулись за коментарем до Генерального штабу ЗСУ.

«“Слідство.Інфо” звернулось до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився колишній чиновник до Сил Оборони і в якому роді військ. У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська про те, що Андрій Єрмак у їх складі Службу не проходить», – йдеться у матеріалі «Слідство.Інфо».

Також журналісти поспілкувалися з молодшим братом ексчиновника – Денисом Єрмаком, який служить в іноземному легіоні Головного управління розвідки на посаді снайпера. Той відповів, що також нічого не знає щодо можливого місця служби старшого брата. Водночас Денис Єрмак назвав звільнення брата з посади «несправедливим».

«Щодо служби його – в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7 [...] Це не є справедливим. Він зробив дуже багато, його усунули американці, щоб нас спробувати продавити на поступки», – цитує «Слідство.Інфо» Дениса Єрмака.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили що діяли «у межах розслідування». Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента.

У коментарі для американської газети New York Post Андрій Єрмак сказав, що його обурює бруд навколо нього. Ексголова ОП заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили» й він планує піти на фронт.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і НАБУ.

5 грудня журналісти «Дзеркало тижня» припустили, що Андрій Єрмак може готуватися до втечі з України. Оскільки він відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки України, а голова спецслужби Олег Іващенко після візиту Єрмака викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття.