Масштабну забудову планують впритул до злітної смуги

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про інформаційну атаку фейковими новинами про нібито зв’язки директорки летовища Тетяни Романовської з Росією. На офіційній сторінці аеропорту, у середу, 17 грудня, зазначили, що ці повідомлення неправдиві і з’явилися на тлі конфлікту через забудову спірних земель біля летовища.

У вівторок, 16 грудня, низка інформаційних сайтів поширила інформацію про те, що директорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська нібито має звʼязки з Росією. Новини про це, зокрема, поширили «РБК Україна» («РосБизнесКонсалтинг-Украина» – у минулому філія російського холдингу РБК) та три маловідомі львівські сайти – «Щоденний Львів», «Четверта студія» та сайт «Варта1». Власником останнього є депутат Львівської міської ради від партії «Варта» Ігор Зінкевич. Прикметно, що подружжя Романа та Юлії Городечних, які володіють щонайменше 20 гектарами землі поблизу аеропорту та зацікавлені у розбудові Сокільників, також належать до цієї партії. Окрім того, Роман Городечний також є кумом депутатки Львівської міської ради від партії «Варта», голови бюджетної комісії Наталії Шелестак.

Скриншот поширених новин про Тетяну Романовську

У цих публікаціях йшлось про те, що Тетяна Романовська працювала в Росії під час підготовки до Олімпіади в Сочі у 2013-2014 роках, що відповідає дійсності і ніколи не приховувалось директоркою летовища. Першим про це через 11 років після цих подій заявив скандальний львівський юрист Юрій Романчук, відомий тим, що кандидував на місцевих виборах у 2020 році до Львівської міської ради від партії «Голос», але був виключений з партії через образливі коментарі у фейсбуці. Згодом до поширення цих наративів вдався псевдоактивіст Іван Спринський.

«Окремо хочемо наголосити щодо інформаційних атак, маніпуляцій та фейкових повідомлень, які останнім часом поширюються в мережі щодо діяльності аеропорту та його керівництва. Вони, на наш погляд, безпосередньо пов’язані з цією темою та ґрунтуються на непідтверджених припущеннях, перекручуваннях окремих фактів або їхньому довільному трактуванні. Усе це не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні. Які саме факти перекрутили у новинах і що є фейком, у повідомленні аеропорту не уточнюється.

В аеропорту пояснюють: зараз триває судовий спір із Сокільницькою сільрадою, яка затвердила зміни до генерального плану села. Ці зміни дозволяють будувати житло практично впритул до злітної смуги аеропорту.

Наприкінці 2024 року Сокільницька сільрада ухвалила оновлений генплан, який передбачає розширення Сокільників на 158 га. На понад 50 га із них планують звести житло.

В аеропорту кажуть, що запланована забудова потрапляє в шумову зону, де рівень шуму перевищує допустимі норми. Це суперечить санітарним правилам і може створити проблеми для безпеки польотів. Крім того, ці рішення не погодили з адміністрацією аеродрому та профільними авіаційними органами.

Через це аеропорт подав до суду і просить скасувати рішення сільради. У підприємстві попереджають, що житлова забудова біля злітної смуги може призвести до обмеження роботи летовища і навіть до зниження його категорії.

Паралельно уряд планує розвивати львівський аеропорт. За інформацією Міністерства розвитку громад і територій, на землях у Сокільниках хочуть збудувати вантажний термінал, перон і нову руліжну доріжку. Саме ці ділянки сільрада зараз планує віддати під житло.

Щоб нові землі офіційно увійшли до меж Сокільників, потрібне рішення Львівської районної ради. Але депутати райради з весни так і не змогли його ухвалити — питання кілька разів виносили на голосування, але щоразу без результату.

В аеропорту також окремо наголосили, що всі інформаційні атаки і фейки не відповідають дійсності. Там запевняють, що працюють виключно в межах закону та захищають інтереси держави, безпеку авіації і майбутнє львівського аеропорту.