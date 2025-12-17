Чеський прем'єр проти репараційної позики Україні коштом російських активів

Новопризначений прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш висловився проти використання заморожених російських активів на користь України. Про це у середу, 17 грудня, повідомила чеська інформаційна агенція ČTK.

У четвер, 18 грудня, у бельгійському Брюсселі розпочнеться дводенний саміт Євросоюзу. Одною з головних тем зустрічі лідерів Європи буде виділення Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів. Йдеться про 210 млрд євро резервів Центрального банку Росії, що залишаються нерухомими у Європі після повномасштабного вторгнення.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не підтримує конфіскацію заморожених грошей Росії для надання Україні кредиту на відновлення, оскільки цьому рішенню пручається Бельгія (країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів РФ, – ред.) Водночас, за словами чеського прем’єра, він підтримує ідею фінансової допомоги Україні, однак Чехія «не надаватиме жодних надзвичайних гарантій».

«Для нас важлива позиція прем'єр-міністра Бельгії, з яким я вів переговори. Ми вважаємо, що гроші слід знайти іншим способом», – цитує ČTK Андрея Бабіша.

Додамо, що за даними «Європейської правди» президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті ЄС.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня у Чехії відбулись парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів здобула проросійська партія ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш. Політик неодноразово критикував Чехію за військову допомогу Україні.

Після оголошення результатів виборів чеський політик заявив, що Україна не готова до вступу у Євросоюз. Також Андрей Бабіш висловив невдоволення витратами на допомогу Україні.

9 грудня стало відомо, що президент Чехії Петр Павел призначив лідера ANO Андрея Бабіша премʼєр-міністром.