Інспектору призначили 2 роки тюрми

Тисменицький районний суд визнав інспектора сектору реагування патрульної поліції Романа Микитюка винним у хабарництві і призначив йому 2 роки ув’язнення із позбавленням права 2 роки обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 грудня, у березні 2024 року екіпаж обвинуваченого став свідком ДТП у селі Черніїв Івано-Франківської громади. Місцевий мешканець напідпитку вирішив відремонтувати автомобіль. Для цього хотів викотити його на вулицю, однак під час руху врізався у паркан будинку своєї дружини.

Щоб обійтися без протоколів за ДТП, а також проблем з військовою службою правопорядку під час відпустки, водій запропонував Роману Микитюку домовитися. Під час розмови останній назвав суму у 10 тис. грн і невдовзі отримав хабаря у службовому автомобілі.

Під час судового засідання патрульний не визнав своєї вини і сказав, що працює в поліції 7 років: за цей час йому тричі пропонували хабаря, однак він відмовлявся. Роман Микитюк розповів, що до автівки підійшла мати водія і передала йому гаманець.

«Із нього водій почав витягати якісь незрозумілі предмети. То були не гроші, а вітальні листівки із зображення політичних та військових діячів. Йому було цікаво, що то за листівки, тому він і не повернув їх», – розповів обвинувачений в суді.

Суддя заслухав покази свідків та переглянув відео з камери, розміщеної в автомобілі патрульних. На записі було видно, як Роман Микитюк домовляється про суму хабаря та отримує його.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Кузьменко визнав інспектора Романа Микитюка винним у хабарництві і призначив йому 2 роки ув’язнення із позбавленням права 2 роки обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Роман Микитюк заробив у поліції 397 тис. грн і став власником Tesla 3 2018 року випуску. Патрульний вказав у декларації, що автівка обійшлася йому в 1 тис. доларів.