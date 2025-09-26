У п’ятницю, 26 вересня, у Львові у промисловій зоні Сигнівка відкрили муніципальний індустріальний парк «Формація. Львів». Наразі туди зайшов перший резидент – українська компанія USP Panels, яка спеціалізується на виготовленні сендвіч-панелей для будівництва.

Для підприємця Андрія Поріцького, який є засновником компанії USP, це його третій завод в Україні. Загальна площа львівського підприємства становить 7200 м², яка має сучасні виробничі, складські й офісні приміщення та власну твердопаливну котельню. Підприємство планує виробляти близько 200 тис. м2 продукції щомісяця та створить нові робочі місця для львів’ян.

«Ще не все повністю налагоджено, але за тиждень-два ми вже тут будемо випускати якісну сендвіч-панель, яка буде продаватися на всю Україну. Наразі тільки Україна, але якість має бути краща ніж європейська, тому сподіваємось замовники звернуть на це увагу. Маємо потужну спроможність: якщо працювати тільки вдень, то виготовлятимемо 7-8 тис. м2, а загалом можемо працювати в чотири зміни по вісім годин. Тобто це може бути безперебійне виробництво. На сьогодні наші два заводи завантажені на відсотків 90. Цей буде третій. На виробництві маємо 200 працівників загалом. Тут маємо вже 20 працівників. Будемо збільшувати до 40, до 60, відповідно до збільшення виробництва», – зазначив керівник компанії USP Андрій Поріцький.

Індустріальний парк «Формація.Львів» – це масштабний інвестиційний проєкт, ініційований Львівською міською радою у липні 2023 року. Парк розташований за вісім кілометрів від центру Львова, поруч із кільцевою дорогою (виїзд на вул. Городоцьку) та лише за 70 км від кордону з Польщею. Загальна площа території – 30 га. Координує проєкт управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради, а керуючою компанією обрано Alterra Group, яка орендує землю на 50 років. Повне завершення проєкту очікується у 2028 році.

«Минулого року тут було поле, сьогодні ви бачите круте виробництво. Загалом на цій території буде 150 тис. м2 виробничих площ. Це близько 3500 робочих місць. До кінця цього року – 30 тис. м2, 500 працівників. Сьогодні в часі війни нам важливе кожне робоче місце, нам важливі податки, нам важлива координація», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Серед перших резидентів парку, окрім USP Panels, будуть також такі відомі українські виробники: «Лакма» (кришки та пляшки), «Пожмашина» (спецтехніка), Family Gold Masters (ювелірні вироби), Dodo Socks (бренд шкарпеток) та інші. Також на території індустріального парку збудують науково-технологічний центр зі стартап-інкубатором, лабораторіями, коворкінгом, конференц-залами, дитячими кімнатами, рекреаційною зоною із озелененням і водоймою.

Індустріальний парк зобов’язує резидентів бути саме виробниками, а не здавати площі на склади, а також – реєструватися у Львівській громаді, щоб податки лишалися у місті.

«Це повноцінна екосистема. Виробники, які потрапляють в індустріальний парк, будуть у середовищі таких самих, як і вони самі. Тож вони можуть утворювати горизонтальні зв’язки і робити більш складну продукцію, більш готову. Не запчастини, а готовий виріб. Ми знімаємо з них всю роботу щодо самих приміщень, тобто обслуговування приміщень, дахи, вода, електроенергія, газ, харчування, паркомісця, благоустрій, дощові каналізації – за усе це їм не потрібно турбуватись, тож вони концентруються тільки на своєму виробництві. Крім всього, нашим резидентам ми допомагатимемо шукати працівників, тут проводитимемо навчання», – розповів комерційний директор індустріального парку «Формація.Львів» Максим Лозовський.

Загальний обсяг інвестицій – понад 5 млрд грн. На розбудову парку Львів отримав 114 млн грн від Міністерства економіки України. Натомість місто інвестувало в інфраструктуру промзони: електричні потужності 4 МВт (23,3 млн грн), реконструкцію водопроводу (19 млн грн), будівництво газопроводу (15 млн грн), капремонт доріг (159 млн грн). Подальші плани – будівництво нової дороги та каналізаційної мережі для всієї промзони.

Загалом, у промисловій зоні Сигнівка є два індустріальні парки: муніципальний парк «Формація» під управлінням Alterra Group на 30 га та приватний «Sparrow Парк Львів» на 19 га.