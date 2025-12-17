Загальна вартість реконструкції полігону ТПВ становила понад 73 млн грн

Після втручання прокуратури Самбірська міська рада розірвала угоду з підрядником на реконструкцію міського сміттєвого полігону, оскільки її уклали з порушеннями, перевищивши вартість робіт на 52 млн грн. Підрядником робіт була скандальна львівська фірма «Вельт Капітал».

Йдеться про реконструкцію полігону ТПВ у Самборі, загальна вартість якої становила 73,4 млн грн. У 2019 році тендер на виконання робіт виграло ТзОВ «Вельт Капітал». Роботи мали виконати до 2016 року.

Однак, укладаючи угоду, міська рада не мала відповідних бюджетних асигнувань. Це призвело б до незаконного використання понад 52 млн грн. На це звернула увагу прокуратура і подала в суд із вимогою визнати договір недійсним.

Під час судового розгляду Самбірська міськрада добровільно розірвала договір із підрядником, тож 11 грудня Господарський суд Львівської області закрив справу.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Вельт Капітал» зареєстрована та працює у Львові з 2016 року. Її власницею та керівницею є Тетяна Павленко. Фірма, зокрема, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, а також доріг. Фірма регулярно виграє багатомільйонні тендери в галузі будівництва.

У судовому реєстрі є ухвала про проведення обшуків у компанії «Вельт Капітал» через схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Раніше підприємство неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із держзакупівлями.