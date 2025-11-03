Через поганий стан очисних споруд стоки потрапляють в річку Західний Буг

Сокальська міська рада наприкінці жовтня провела в системі електронних закупівель Prozorro тендер на реконструкцію очисних споруд за 45 млн грн. Це була вже третя спроба знайти підрядника на проєкт, що в межах програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027» реалізують Сокальська міська рада у партнерстві з польською гміною Долгобичув.

Як повідомляв ZAXID.NET, проєкт передбачає захист прикордонної річки Західний Буг через розширення санітарної мережі в прикордонні. Сокальська міська рада отримає на роботи грант від Євросоюзу на суму 1,16 млн євро, що покриває 90% витрат за проєктом.

Результати двох попередніх тендерів з пошуку підрядника – у серпні та вересні 2025 року – були скасовані через проблеми з документами в учасників.

Роботи з реконструкції водопроводу мають завершити до 31 серпня 2026 року.

«Наша стара система перебуває в аварійному стані, через це у Західний Буг потрапляють витоки. Ми зможемо замінити понад три кілометри труб діаметром 400 мм, збудувати перемикальні камери, встановити сифонові та гравітаційні колодязі. Також передбачено кошти на благоустрій території після робіт», – розповіла координаторка проєкту Катерина Нагірська.

Хто освоїть гроші ЄС

В останньому тендері перемогло ТОВ «Вельт-Капітал», очікується підписання договору з переможцем. За планованої вартості робіт 45,112 млн грн, фірма погодилась реконструювати очисні споруди за 44,78 млн грн.

Окрім Львівщини, фірма активно працює у Волинській та Хмельницькій областях. За 9 років роботи вона отримала державних підрядів на понад 6 млрд грн.

Львівські і луцькі журналісти-розслідувачі десятки разів писали про багатомільйонні підряди фірми і наголошували на тому, що вона завищує ціни на матеріали у 2-3 рази. Наприклад:

імовірна переплата на 15 млн грн на реставрації львівської обласної психіатричної лікарні;

близько 4 млн грн переплати на реставрації Будинку офіцерів в Луцьку;

близько 1 млн грн переплати лише на одному підряді від Першого ТМО Львова;

понад 1,2 млн грн переплати на ремонті сільської школи в Солонківській ОТГ;

удвічі дорожчі за ринок ціни на труби в договорі з КП «Володимиртепло».

Додамо, що більшість цих підрядів фінансується в межах грантів, державної допомоги та різних проєктів міжнародної співпраці, так само, як і реконструкція очисних споруд в Сокалі.

Також фірму викривали на змові під час торгів.

ТОВ «Вельт Капітал» у 2016 році заснувала Ярина Газда, а вже наступного року його власницею стала Тетяна Павленко, яка керує фірмою і зараз.

Додамо, що в липні 2025 року ТОВ «Вельт-Капітал» також отримало підряд на 88 млн грн на реконструкцію очисних споруд в Луцьку. Тут роботи мають завершитись в 2028 році.

Попередні торги

У тендерах в серпні і вересні ТОВ «Вельт-Капітал» участі не брало. На торги в обох випадках подалися двоє учасників – місцеве ПП «СокБетонБуд» та київське ТОВ «КСМ-Груп».

ПП «СокБетонБуд», за даними сервісу YouControl, належить Володимирові Ковальчуку. Він – депутат Сокальської міськради, член депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Також Володимир Ковальчук є служителем Української Церкви християн віри євангельської.

ТОВ «КСМ-Груп» – це великий і скандально відомий київський забудовник. Фірму звинувачували в спробі незаконної забудови столичних Голосіївського парку, Ботсаду та інших зелених зон.

Ключові особи «КСМ-Груп» – Арсеній та Сергій Копистири. Сергія Копистиру в червні 2025 року арештував Вищий антикорупційний суд. Бізнесмену дозволили внести заставу в 100 млн грн. Його вважають причетним до спроби підкупу чиновників Мінрегіонбуду в 2021-22 роках, коли міністерство очолював Олексій Чернишов. Нагадаємо, 22 червня НАБУ повідомило Олексію Чернишову про підозру в зловживанні службовим становищем та в хабарництві.