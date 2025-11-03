Укриття реалізовує реалізує Євросоюз для підтримки України

Бюро економічної безпеки у Львівській області перевірило документи будівництва укриття для одного з ліцеїв Львова і виявили завищені ціни на 8,6 млн грн на основні будівельні матеріали.

Бюро економічної безпеки, у понеділок, 3 листопада повідомило, що під час перевірки фахівці помітили в кошторисі ціни на частину матеріалів, які значно перевищували ринкові. Після цього вони звернулися листом до місцевої влади з рекомендацією зменшити суму договору. Замовник дослухався до поради, і вартість робіт знизили.

За даними системи Prozorro, закупівля стосувалася будівництва укриття для Львівського ліцею імені Героїв Крут. Загальна вартість робіт становила майже 55 млн грн, з яких понад 46 млн грн мали профінансувати коштом програми Ukraine Facility, яку реалізує Євросоюз для підтримки України.

Тендер на будівництво отримала ТОВ «Компанія інстал груп» зі Старого Самбора. Договір із компанією підписали 13 серпня цього року. Сума угоди склала 45,2 млн грн із ПДВ, а роботи планують завершити до 31 грудня 2025 року.

Завдяки перевірці вдалося уникнути розтраті 8,6 мільйона гривень міжнародної допомоги.

Нагадаємо, що в червні 2025 року журналісти виявили в кошторисі Львівського ліцею імені Героїв Крут завищення цін на кондиціонери у 18 разів, на деякі матеріали – вдесятеро.