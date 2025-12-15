Поліція викрила конвертаційний центр, через який вивели 500 млн грн оборонних коштів
До схеми також причетні мешканці так званої «ДНР»
Поліція викрила масштабну схему з легалізації 578 млн грн, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомила Національна поліція в понеділок, 15 грудня.
Слідчі встановили, що у 2023-2024 роках державні замовники перерахували одному з оборонних підприємств понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих грошей надалі переказали на рахунки підконтрольних фіктивних компаній під виглядом оплати за постачання запасних частин для потреб Збройних сил України.
Насправді ж гроші надходили на рахунки фіктивних компаній, після чого їх оперативно знімали готівкою та повертали замовникам. За послуги з легалізації грошей фіктивні компанії отримували винагороду у розмірі 4-5% від суми операцій.
За даними слідства, директорами фіктивних підприємств є громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої «ДНР», підтримують російську владу та повномасштабну агресію РФ проти України. Одна з фігуранток працює вчителем і має відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через зазначені компанії на суму майже 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження поліцейські провели понад 40 обшуків у Києві, а також у Київській і Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, які детально відображають діяльність конвертаційної групи – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Також вилучено три автомобілі преміумкласу.
Конфісковані у зловмисників преміумавто (Фото Нацполіції)
Підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) оголосили трьом учасникам схеми:
- керівнику конвертаційного центру,
- співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром,
- бухгалтерці групи.
Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування. Поліція встановлює всіх причетних до схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.