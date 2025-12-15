Поліцейські провели понад 40 обшуків у цій справі

Поліція викрила масштабну схему з легалізації 578 млн грн, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомила Національна поліція в понеділок, 15 грудня.

Слідчі встановили, що у 2023-2024 роках державні замовники перерахували одному з оборонних підприємств понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих грошей надалі переказали на рахунки підконтрольних фіктивних компаній під виглядом оплати за постачання запасних частин для потреб Збройних сил України.

Насправді ж гроші надходили на рахунки фіктивних компаній, після чого їх оперативно знімали готівкою та повертали замовникам. За послуги з легалізації грошей фіктивні компанії отримували винагороду у розмірі 4-5% від суми операцій.

За даними слідства, директорами фіктивних підприємств є громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої «ДНР», підтримують російську владу та повномасштабну агресію РФ проти України. Одна з фігуранток працює вчителем і має відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через зазначені компанії на суму майже 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження поліцейські провели понад 40 обшуків у Києві, а також у Київській і Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, які детально відображають діяльність конвертаційної групи – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Також вилучено три автомобілі преміумкласу.

Конфісковані у зловмисників преміумавто (Фото Нацполіції)

Підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) оголосили трьом учасникам схеми:

керівнику конвертаційного центру,

співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром,

бухгалтерці групи.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування. Поліція встановлює всіх причетних до схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.