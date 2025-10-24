Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. Про це СБУ та НАБУ повідомили у п’ятницю, 24 жовтня.

Слідчі встановили, що учасники злочинної групи створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Механізм злочину передбачав:

складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Схема дії конвертаційного центру

Безперешкодній діяльності конвертаційного центру спряв тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України. За даними hromadske, мова йде про Євгена Олейнікова. Тоді як заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру. Внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

«Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування IP-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств», – розповіли у НАБУ.

Правоохоронці наразі повідомили про підозру 11 людям. Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.

