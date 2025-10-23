У Рівному пенсіонерка перерахувала шахраям 630 тис. грн. Зловмисники представились жінці поліцейськими та пригрозили притягнути до кримінальної відповідальності за колабораціонізм, оскільки вона нібито купувала ліки російського виробництва. Про це повідомила 22 жовтня пресслужба поліції області.

За даними слідства, днями до 75-річної рівнянки зателефонували невідомі, які представилися працівниками правоохоронних органів. Вони залякували її притягненням до кримінальної відповідальності за колабораціонізм через нібито придбані ліки російського виробництва. Також вимагали написати пояснення, що і зробила пенсіонерка та надіслала його шахраям у месенджері.

«Під приводом перевірки заощаджень, зловмисники викликали потерпілій таксі та змусили поїхати до криптообмінника, де вона перевела 110 тис. грн і 12 800 доларів на вказаний ними криптогаманець», – зазначають правоохоронці.

Після переказу грошей аферисти запевнили жінку, що триває перевірка й наразі нікому не можна про це розповідати. Відсутність грошей помітила донька пенсіонерки, яка звернулася до поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зловмисників наразі розшукують.