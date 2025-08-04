На момент злочину 20-річний шахрай перебував у Рівному, де його і затримали

У Рівному правоохоронці викрили 20-річного мешканця Дніпра на шахрайстві. Спільник чоловіка представився працівником банку і виманив у військовослужбовця майже 1 млн грн, а підозрюваний витратив гроші на купівлю техніки. Про це повідомили 4 серпня пресслужби прокуратури та поліції Рівненщини.

За даними слідства, у квітні цього року до 46-річного військовослужбовця з Дніпропетровської області зателефонував невідомий, який представився працівником фінустанови і повідомив, що щодо його банківської картки відбувається несанкціоноване втручання. Аби вберегти гроші, потерпілому необхідно було надати реквізити рахунку, що той і зробив.

«Зловмисник передав отриману інформацію 20-річному спільнику, він прив’язав його картку до свого електронного гаманця та витратив понад 950 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

На момент злочину 20-річний шахрай перебував у Рівному. Отримані гроші використав для покупки 11 мобільних телефонів, 7 зарядних пристроїв, 3 пари бездротових навушників, а також ігрової приставки, ноутбука та вирівнювача для волосся. Решту грошей чоловік перевів у готівку.

Рівненський міський суд відправив зловмисника під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 605 600 грн. За шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України) йому загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.