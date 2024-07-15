На Хмельниччині 19-річний чоловік ошукав знайомого, видаючи себе за дівчину

Правоохоронці викрили 19-річного жителя Хмельниччини на шахрайстві. Зловмисник створив фейковий акаунт дівчини в Instagram і видурив у знайомого пів мільйона гривень. Про це 15 липня повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, жертвою шахрайської схеми став 22-річний житель Кам’янець-Подільського району. Чоловік розповів поліцейським, що познайомився в Instagram із привабливою дівчиною, з якою певний час переписувався. Нова знайома почала просити в нього гроші на дороговартісне лікування, а згодом – на інші потреби. Коли він їй перевів більше 500 тис. грн, то вирішив перевірити, хто ж саме отримує гроші. З’ясувалося, що картка належала зовсім іншій людині.

Правоохоронці встановили, що насправді потерпілому писав його 19-річний односелець, який створив фейковий профіль у соцмережі. Він же і отримував гроші потерпілого.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.