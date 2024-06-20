Жителька Рівного стала жертвою інтернет-шахрая. 27-річна жінка заплатила майже пів мільйона гривень, аби отримати подарунок від англійця. Про це 19 червня повідомили у поліції області.

За даними правоохоронців, рівнянка познайомилася з іноземцем через один із месенджерів у травні цьогоріч. Чоловік представився їй Джеймсом і написав, що вона йому дуже сподобалась.

«Днями він нібито відправив жінці посилку із Великої Британії, в яку поклав сумку, телефон і гроші. Рівнянка настільки захопилась добрим жестом залицяльника: і те, що подарунок прибув в аеропорт Івано-Франківська, її не насторожило», – зазначають правоохоронці.

Джеймс написав потерпілій, що охоронці в аеропорту вивили в пакунку 20 000 доларів, тому «за мовчання» вимагали заплатити гроші – жінка їм перерахувала 173 тис. грн. Пізніше з’явився юрист, який повідомив, що потрібно купити право власності на посилку й перерахувати ще 285 тис. грн. Жінка виконала і цю умову.

«Схаменулася лише тоді, коли подзвонила до батька, аби позичити чергову суму, яку вимагали шахраї. Саме він і забив на сполох», – додають у поліції.

Відомо, що у Рівненській області – це третя жінка, яка потрапила на гачок афериста Джеймса у 2024 році.