Правоохоронці відкрили кримінальну справу за шахрайство

Жителька Івано-Франківська стала жертвою інтернет-шахрая. 56-річна жінка заплатила за фейковий переліт з Сирії свого залицяльника півмільйона гривень.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 18 червня, жінка познайомилася з іноземцем у соцмережі. Він представився їй лікарем, що працює у Сирії. Між ними зав’язалося тісне спілкування і через деякий час чоловік сказав, що хоче одружитися з франківчанкою в Україні.

«Але для того, щоб іноземець отримав дозвіл на виїзд із Сирії, їй необхідно надіслати електронного листа нібито до ООН. Надалі, у листуванні представник нібито ООН надіслав заявниці реквізити для оплати послуг. Йдеться про переліт, страхування та дозвіл на виїзд віртуального знайомого жінки», – розповіли про схему правоохоронці.

Жінка погодилась та перерахувала кількома транзакціями близько 500 тис. грн на невідомі рахунки. Коли зрозуміла, що її ошукали, звернулася у поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від 68 до 136 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.