Правоохоронці викрили 22-річного жителя міста Володимир, який ошукав більше десяти людей. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі, про це 24 червня повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, протягом березня-травня 2024 року підозрюваний входив у довіру до місцевих жителів, брав їхні мобільні телефони для нібито отримання заробітку, а тоді відкривав на банківських рахунках від їхніх імен кредити.

«Чоловік надсилав чужі кредитні гроші на свої рахунки, а отриманими сумами розпоряджався на власний розсуд. Загалом суму збитків від його дій оцінюють у понад 419 тис. грн», – зазначають правохоронці.

Наразі слідчі продовжують встановлювати точну кількість потерпілих. У п’ятницю, 21 червня, волинянину оголосили про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

У поліції також звертаються до волинян: якщо ви стали жертвою схожого шахрайства, то повідомте на спецлінію 102 або зверніться до Володимирського РВП на вулицю Соборна, 6.