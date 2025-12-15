Львівського митника оштрафували за контрабанду майже 2,5 кг золота
Інспектор митниці сплатитить 326 тис. грн штрафу
Залізничний районний суд Львова виніс вирок головному державному інспектору відділу митного оформлення Львівської митниці, який за хабар у 8800 доларів допоміг вивезти до Польщі незадекларовані золоті злитки вагою майже 2,5 кг. Суд призначив йому 326 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який оприлюднили у грудні 2025 року, до схеми причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення «Яворів» – Роман Медейчук. У серпні-вересні 2022 року він запевнив львів’янку, що за хабар він допоможе у перевезенні золотих злитків до Польщі. За це службовець попросив 150-200 грн за 1 грам вивезеного золота, тобто 8800 доларів загалом.
Так, 27 серпня 2022 року львів’янка через «Зелений коридор» на пункті пропуску «Грушів-Будомєж» за сприянням митника вивезла з України золоті злитки вагою близько 600 грам. Через кілька днів клієнтка передала Роману Медейчуку на території торгового центру «Епіцентр» у Львові на вул. Городоцькій перший хабар у розмірі 2200 доларів (близько 80 тис. грн за тодішнім курсом НБУ).
У вересні цього ж року львів’янці за цією ж схемою вдалося вивезти до Польщі золота вагою близько 1 кг 800 грам. Під час передачі чергового хабаря 6600 доларів (близько 242 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) 9 вересня 2022 року на території ТЦ «Епіцентр» Романа Медейчука затримали «на гарячому» правоохоронці.
У суді обвинувачений визнав свою вину. Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Він визнав інспектора митниці винним у зловживанні службовим впливом та призначив 326 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.