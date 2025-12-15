Роман Медейчук за хабар у 8800 доларів допоміг вивезти майже 2,5 кг золотих злитків до Польщі

Залізничний районний суд Львова виніс вирок головному державному інспектору відділу митного оформлення Львівської митниці, який за хабар у 8800 доларів допоміг вивезти до Польщі незадекларовані золоті злитки вагою майже 2,5 кг. Суд призначив йому 326 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який оприлюднили у грудні 2025 року, до схеми причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення «Яворів» – Роман Медейчук. У серпні-вересні 2022 року він запевнив львів’янку, що за хабар він допоможе у перевезенні золотих злитків до Польщі. За це службовець попросив 150-200 грн за 1 грам вивезеного золота, тобто 8800 доларів загалом.

Так, 27 серпня 2022 року львів’янка через «Зелений коридор» на пункті пропуску «Грушів-Будомєж» за сприянням митника вивезла з України золоті злитки вагою близько 600 грам. Через кілька днів клієнтка передала Роману Медейчуку на території торгового центру «Епіцентр» у Львові на вул. Городоцькій перший хабар у розмірі 2200 доларів (близько 80 тис. грн за тодішнім курсом НБУ).

У вересні цього ж року львів’янці за цією ж схемою вдалося вивезти до Польщі золота вагою близько 1 кг 800 грам. Під час передачі чергового хабаря 6600 доларів (близько 242 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) 9 вересня 2022 року на території ТЦ «Епіцентр» Романа Медейчука затримали «на гарячому» правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Він визнав інспектора митниці винним у зловживанні службовим впливом та призначив 326 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.