Мостиський районний суд Львівської області закрив кримінальну справу щодо звинуваченого у хабарництві львівського митника Ігоря Ізьо через закінчення термінів давності. Раніше суд визнав митника винним у кримінальному правопорушенні, але вирок скасували в апеляції.

Ухвалу про закриття кримінального провадження оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що митника Ігоря Ізьо підозрювали в отриманні 1500 грн хабаря за безперешкодне ввезення вантажу через пункт пропуску «Шегині». Митника затримали у 2020 році після передачі грошей.

Під час судового розгляду Ігор Ізьо свою провину заперечував та зпевняв, що не брав хабаря. Він стверджував, що у водія були проблеми із заповненою декларацією, адже двигуни, які він хотів ввезти в Україну, були зважені неправильно. Крім цього, на пункті пропуску були несправні ваги. Зрештою він допоміг водієві оформити товар, однак хабарів від нього не отримував. У 2024 році Мостиський райсуд визнав митника винним у отриманні хабаря та призначив 25,5 тис. грн штрафу.

Вирок не набув чинності, оскільки його скасував апеляційний суд. Прокурор називав вирок занадто м’яким і вимагав тюремного ув’язнення, а митник та його адвокат хотіли нового судового розгляду, не визнаючи вину. Колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги та відправила справу на новий розгляд, скасувавши призначене покарання.

Однак, новий вирок так і не винесли, оскільки обвинувачений подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності. Суд 3 листопада 2025 року задовольнив його клопотання та закрив кримінальне провадження. Зараз Ігор Ізьо працює на посаді головного державного інспектора відділу №3 митного поста «Мостиська» Галицької митниці.