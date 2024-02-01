Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок митнику Ігорю І., який вимагав 1500 грн хабара за безперешкодне ввезення в Україну комплектуючих. Суд оштрафував його на 25500 грн та на три роки заборонив працювати в держорганах.

Як вказано в матеріалах справи, з 2019 року Ігор І. працює головним державним інспектором відділу №3 митного поста «Мостиська» Галицької митниці Держмитслужби. 14 та 18 грудня 2019 року у пункті пропуску «Шегині» він проводив митне оформлення комплектуючих до моторів та мікроавтобусів, які водій Citroën Jumper хотів ввезти з Польщі в Україну. Аби не створювати перешкод у пропуску комплектуючих, Ігор І. вимагав у водія хабар, на що водій погодився, аби не проходити додаткові перевірки. Однак вже 23 грудня водій Citroën повідомив про хабар у поліцію.

Після цього, 3 січня 2020 року водій знову хотів ввезти в Україну запчастини й, щоб уникнути додаткових перевірок, сам запропонував митнику дати 1500 грн хабара, після чого службовця затримали.

У суді Ігор І. свою провину заперечував. Він стверджував, що у водія були проблеми із заповненою декларацією, адже двигуни, які він хотів ввезти в Україну, були зважені не правильно. Крім цього, на пункті пропуску були несправні ваги. Зрештою він допоміг водієві оформити товар, однак хабарів від нього не отримував. Однак свідки це заперечили, зазначивши, що декларація була заповнена правильно, втім за те, аби її прийняти, митник вимагав гроші. Колеги митника навпаки факт хабара заперечили та назвали ситуацію провокацією.

Однак підтвердити вину Ігоря І. вдалось завдяки аудіозаписам розмови із водієм, адже він діяв під контролем поліцейських. Тому, враховуючи обставини справи, суддя Мостиського райсуду Юрій Білоус визнав Ігоря І. виним у хабарництві за ч. 1 ст. 368 ККУ та призначив 25500 грн штрафу. Крім цього, суд заборонив йому впродовж трьох років працювати в органах держвлади та місцевого самоврядування. Він також має заплатити понад 7 тисяч судових витрат.