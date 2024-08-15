Львівський апеляційний суд скасував вирок львівському митнику Ігорю Ізьо, якому суд першої інстанції призначив 25 тис. грн штрафу за хабарництво. Прокурор називав вирок занадто м’яким і вимагав тюремного ув’язнення, а митник та його адвокат хотіли нового судового розгляду, не визнаючи вину. Колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги та відправила справу на новий розгляд, скасувавши призначене покарання.

У січні 2024 року інспектору Львівської митниці Ігорю Ізьо винесли вирок за хабарництво. Справу розглядав Мостиський райсуд Львівщини та призначив 25,5 тис. грн штрафу з забороною працювати на певних посадах три роки.

Згідно з матеріалами справи, митника обвинувачували в отриманні 1500 грн хабара у січні 2020 року від водія за безперешкодне ввезення вантажу через пункт пропуску «Шегині». За даними правоохоронців, Ігор Ізьо не зважував двигуни, які перевозив чоловік, щоб зменшити їх вагу у митних деклараціях.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, прокурор не погодився із винесеним вироком Ігорю Ізьо та просив ухвалити новий, яким призначити митнику 3 роки тюрми замість 25,5 тис. грн штрафу. На думку прокурора вирок першої інстанції надто м’який, а «корупційне правопорушення митника свідчить про підвищений ризик суспільної небезпеки та винятковий цинізм його дій». Він також зазначив, що Ігор Ізьо не визнав своєї провини, тому сплата штрафу не сприятиме його виправленню.

Адвокат митника також не погодився із вироком суду першої інстанції та подав апеляційну скаргу. Він заявив про порушення вимог кримінального процесуального закону та просив скасувати вирок. Зокрема, адвокат вважає, що у матеріалах справи немає грошей, які нібито передавали його клієнту за перетин кордону. Заявник, у якого нібито вимагали хабар, на думку адвоката, не зміг пояснити, для кого він перевозив запчастини, а також за що саме він мав надати хабар, «зазначивши лише, що діяв за порадою знайомих, віддячуючись самостійно при кожному перетині кордону».

«Судом не в повному обсязі досліджено докази, наявні у матеріалах справи, використано формальний підхід щодо їх оцінки, що знайшло своє відображення в неповному описі показань свідків, які допитувались у судовому засіданні; взято до уваги висновки експерта, які містять припущення», – вважає сторона захисту.

Справу розглянула колегія Львівського апеляційного суду у складі Тетяни Урдюк, Ліліани Гончарук та Михайла Романюка. В ухвалі суду, зокрема вказано, що з допиту заявника, який повідомив правоохоронців про вимагання хабара, можна зробити висновок, що він був ініціатором надання митнику грошей. Суд першої інстанції не перевірив ознак провокації зі сторонои правоохоронців. Окрім цього, колегія апеляційного суду наголосила, що суд першої інстанції не дав оцінки показам свідків, які повідомили, що на початку січня 2020 року на митному пості не було технічної можливості зважувати габаритні товари, оскільки не працювали ваги.

Колегія апеляційного суду частково задовольнила обидві апеляційні скарги, скасувавши вирок першої інстанції та призначивши новий судовий розгляд справи.