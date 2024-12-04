Ярослав Стрічик працював інспектором митниці у пункті пропуску «Косино-Барабаш»

Берегівський районний суд визнав винним уродженця Рахова Ярослава Стрічика у хабарництві та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється на комп’ютерах. За незаконне оформлення «євроблях» колишньому інспектору митного поста «Косонь» призначили 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 листопада, у 2019 році Ярослав Стрічик вніс у базу митниці інформацію про перетин кордону Opel Zafira та Volkswagen Vento, хоча насправді автівки, ввезені транзитом, не виїжджали з України. Таким чином власники не сплатили до бюджету 205 тис. грн за розмитнення автомобілів.

Ярослава Стрічика затримали під час отримання 700 доларів хабара за чергове незаконне оформлення «євроблях» Chrysler Voyager, Hyundai Tucson та Ford Galaxy у серпні 2022 року.

Ярослава Стрічика затримали під час отримання 700 доларів хабара. Фото ebk.

Під час судового засідання митник не визнав своєї вини і сказав, що перевіркою перебування водіїв у пункті пропуску займаються прикордонники, а в його обов’язки входить лише внесення відомостей до системи про кількість водіїв та їх автомобілі. Також Ярослав Стрічик заперечив, що брав хабарі і пояснив, що це гроші, які він колись віддав у борг.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ільтьо визнав інспектора митниці винним у хабарництві та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється на комп’ютерах, і призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Засуджений має відшкодувати Закарпатській митниці 205 тис. грн. На вирок можуть подати апеляцію.