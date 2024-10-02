У 2020 році Юрія Короля обрали депутатом Чопської міської ради від партії «За майбутнє»

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним головного інспектора Закарпатської митниці, депутата Чопської міської ради Юрія Короля у зловживанні впливом. За сприяння за хабарі у ввезенні iPhone 15 в Україну без декларування посадовцю призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 вересня, у серпні 2023 року начальник митного поста «Павлово» Юрій Король вирішив незаконно збагатитись, посприявши у безперешкодному ввезенні в Україну мобільних телефонів iPhone 15.

Познайомившись з підприємцем, який займався експортом українських трюфелів, обвинувачений погодився за хабар допомогти йому у ввезенні партії iPhone на Закарпаття без митного оформлення. Юрій Король залучив до схеми свого заступника, який готувався до переведення на аналогічну посаду на КПП «Вилок». Саме через цей пункт пропуску мали ввозитися телефони.

Юрій Король домовився з підприємцем про щомісячну винагороду в залежності від кількості ввезених iPhone. За підозрою у хабарництві митника затримали 16 грудня 2023 року.

Під час судового засідання Юрій Король уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Марина Хамник визнала посадовця винним у зловживанні впливом і призначила йому 34 тис. грн штрафу. Засуджений також має сплатити 37,8 тис. грн за проведення судових експертиз.

Додамо, що Юрій Король працює на Закарпатській митниці з 1988 року. З 2014 року він очолював митний пост «Павлово» на українсько-словацькому кордоні. Під час розгляду справи у суді Юрія Короля перевели на посаду головного держінспектора відділу управління митними ризиками Закарпатської митниці. У 2020 році Юрія Короля обрали депутатом Чопської міської ради від партії «За майбутнє».