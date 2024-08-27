Митників поста «Лужанка» затримали на хабарах за безперешкодне ввезення в Україну авто на іноземній реєстрації

Інспекторів відділів митного оформлення поста «Лужанка» Михайла Половка та Володимира Туряницю затримали на хабарах за безперешкодне оформлення автівок на іноземній реєстрації під час їх ввезення в Україну. Берегівський районний суд виправдав митників через недоведеність в їх діях складу кримінального правопорушення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 серпня, у 2021 році один із підприємців почав завозити в Україну автівки на іноземній реєстрації, які його довірена особа купувала в Угорщині. У серпні 2021 року працівники митного посту «Лужанка» почали безпідставно затримувати автомобілі, проводити їх огляди та максимально ускладнювали процедуру.

Під час ввезення одного з автомобілів підприємця відвели в службовий кабінет адмінбудівлі митного поста і повідомили, за кожен транспортний засіб, який планує ввезти в Україну, він має сплачувати від 300 до 500 доларів в залежності від стану та вартості, в іншому разі у митному оформленні буде відмовлено.

12 грудня 2021 року під час ввезення в Україну Mercedes-Benz, підприємець заплатив обвинуваченим 300 доларів, 14 лютого 2022 року ще 300 доларів – за ввезення Peugeot 306, і таку ж суму 12 серпня 2022 року – за ввезення Ford Focus.

Під час судового засідання Михайло Половко та Володимир Туряниця не визнали своє вини, відзначивши, що не знайомі з підприємцем і грошей від нього не брали. У свою чергу, їх колеги-митники розповіли суду, що нічого не знають про хабарництво обвинувачених.

Суд звернув увагу на те, що під час обшуків в адмінбудівлі митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці вилучили дві купюри по 50 доларів і ці гроші не були в руках обвинувачених. Також суд дійшов висновку, що одних лише показань підприємця за відсутності інших належних доказів недостатньо для доведення винуватості Михайла Половка та Володимира Туряниці.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав митників невинуватими в одержанні службовою особою неправомірної вигоди і виправдав їх. На вирок можуть подати апеляцію.