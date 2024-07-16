Мікроавтобус з iPhone на 14 млн грн зупинили поруч з митним постом «Лужанка»

Берегівський районний суд виніс вирок у справі заступника начальника митного поста «Лужанка» Юлія Богуша, якого звинувачували у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Суд не зміг встановити причинно-наслідкового зв’язку між виявленням поліцією партії iPhone на 14 млн грн у мікроавтобусі через 10 хвилин після в’їзду автівки того ж кольору і модифікації в Україну, тому закарпатського митника виправдали.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 липня, 30 червня 2022 року близько 18:30 у пункт пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною прибув Mercedes-Benz Sprinter. Для проходження митного контролю водій обрав «зелений коридор» і о 18:43 безперешкодно в’їхав на територію України. За кілька хвилин цей мікроавтобус зупинили поліцейські і виявили в ньому понад 2,5 тис. телефонів, годинників та ноутбуків Apple на 14 млн грн. Саме цю суму прокуратура просила суд стягнути з Юлія Богуша.

Митник під час судового засідання свою вину не визнав, сказав, що працює на митниці 20 років, але жодного стосунку до оформлення мікроавтобуса із контрабандою не має.

Із запису відеокамер митниці суд не зміг встановити чи номерний знак Mercedes-Benz Sprinter, що зупинила поліція, збігається з номерним знаком Mercedes-Benz Sprinter того ж кольору і модифікації, який перетнув кордон. Натомість суд взяв до уваги номери авто, внесені в «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску». Також суд підтвердив, що незважаючи на те, що мікроавтобус часто перетинав кордон, обираючи «зелений коридор», працівники митниці мали право не проводити його поглибленого огляду.

«Досліджені судом наведені докази не встановлюють факт перетину державного кордону 30.06.2022 року о 18:33 годині автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, білого кольору, із державним номерним знаком в міжнародному пункті пропуску “Лужанка” Закарпатської митниці. Суд приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено причинний зв’язок між діянням і наслідком інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин виправдав Юлія Богуша, залишивши без розгляду позов Закарпатської обласної прокуратури про стягнення з нього на користь Державної митної служби матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 14 млн грн.

Додамо, що Юлій Богуш працює на митниці з 2002 року. У 2021 році під час запровадження санкцій проти президента ФК «Минай» Валерія Пересоляка та інших топ-контрабандистів країни його відсторонили від роботи, а 11 березня 2022 року призначили заступником начальника митного поста «Лужанка». Під час судового розгляду у травні 2023 року Юлія Богуша перевели на посаду заступника начальника митного поста «Чоп-Залізничний».