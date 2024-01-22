Митникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці. На гарячому затримали п’ятьох посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», які обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.

Як повідомили в СБУ 22 січня, з кожного автобуса митники вимагали до 1500 євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.

«За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією. Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників», – інформують в СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи про незаконну діяльність. П’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Митникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.