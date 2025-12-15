Організм не накопичує вітамін С, тож багаті на нього продукти слід споживати щодня

Рівень вітаміну С у шкірі тісно повʼязаний з рівнем цього вітаміну в крові, а підвищити його можна завдяки щоденному споживанню продуктів, в яких багато цього вітаміну. Такого висновку дійшли вчені після нещодавнього дослідження, результати якого опублікували наприкінці жовтня 2025 року в журналі Journal of Investigative Dermatology, повідомив гастроентеролог-дієтолог Олег Швець.

Дослідники встановили звʼязок між рівнем вітаміну С у плазмі крові та шкірі

«Вітамін С відіграє ключову роль у виробленні колагену, що відповідає за пружність, міцність і здатність шкіри до відновлення. Саме тому його додають до багатьох косметичних засобів. Однак цей вітамін є водорозчинним та погано всмоктується через зовнішній барʼєр шкіри. Дослідники демонструють, що шкіра надзвичайно добре використовує вітамін С з кровообігу», – каже Олег Швець.

Дослідники встановили звʼязок між рівнем вітаміну С у плазмі крові та шкірі, використовуючи здорову шкірну тканину пацієнтів, які проходили планові хірургічні процедури. Згодом провели дослідження, додавши вітамін С у меню до і після операції 24 дорослих пацієнтів. Учасники споживали два ківі (еквівалент 250 мікрограмів вітаміну С) щодня впродовж восьми тижнів.

Учені, за словами лікаря, вивчали зразки шкіри до та після втручання, як базальний шар шкіри (найглибший шар епідермісу), так і зовнішній. Вони також виміряли регенерацію зразків шкіри – включаючи ультразвукові вимірювання товщини шкіри, еластичності, захисту від УФ-випромінювання та оновлення епідермальних клітин, що дало повне уявлення про функції шкіри.

Тож якого висновку дійшли дослідники?

Значне збільшення товщини шарів шкіри в учасників після регулярного споживання продуктів з вітаміном С. А це означає поліпшення вироблення колагену та прискорення регенерації епідермальних клітин, іншими словами, оновлення шкіри.

Між рівнем вітаміну С у плазмі крові та його рівнем у шкірі є тісний взаємозв'язок. Він був набагато вираженішим, ніж у будь-якому іншому органі, який досліджували.

«Результати демонструють, що вітамін С з кровотоку проникає в усі шари шкіри та повʼязаний з поліпшенням її функцій, тобто здоров’я шкіри важливо підтримувати зсередини», – пояснює лікар.

Дослідники припускають: збільшення споживання вітаміну С з їжею призводить до ефективного засвоєння вітаміну С всіма шарами шкіри. Його оптимальний рівень у крові легко досягається при споживанні близько 250 мг вітаміну С на день. Та оскільки організм не накопичує цей вітамін, наголошує лікар, продукти, що місять цей вітамін, варто їсти щодня.