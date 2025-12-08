Ківі корисне і для травлення, і для підтримки імунітету, і для кращого сну

Ківі люблять і діти, і дорослі. Ця ягода має чудовий поживний профіль. У 100 г зеленого очищеного ківі міститься 58 калорій, 1,01 г білка, 2,1 г клітковини, 24 мг кальцію, 14,8 мг магнію, 302 мг калію, 58,8 мг вітаміну С, 33 мікрограми фолієвої кислоти тощо. Для більшості людей вживання ківі безпечне, за винятком тих, хто має алергією на ківі.

Коли краще їсти ківі? Виявляється, це залежить від того, яку мету ви перед собою ставите. Дієтологи розповіли Verywellhealth, що споживання ківі вранці може зміцнити імунітет і підтримати травлення, а якщо його їсти ввечері, то ця ягода допоможе краще спати.

Ківі для імунного здоров'я

Ківі є чудовим джерелом вітаміну С. Його вміст навіть перевищує вміст більшості цитрусових, скажімо, апельсинів. Одне ківі сорту «Санголд» містить 161 мг вітаміну С на 100 г, що майже втричі більше, ніж в апельсинах та полуниці.

Вітамін С необхідний для підтримки здорової імунної системи, як потужний антиоксидант. Антиоксиданти допомагають організму боротися з вільними радикалами, високореактивними молекулами, пов’язаними з різними захворюваннями, включаючи діабет та аутоімунні захворювання.

Вживання ківі вранці може зміцнити імунну систему та допомогти добре почуватися.Ця ягода також є швидким джерелом енергії та зволоження, тож ідеально підходить для початку дня або підживлення після ранкового тренування.

Ківі для травлення

Ківі багаті на харчові волокна, які сприяють здоровому травленню. Вони також містять актинідин, фермент, який, як показали дослідження, допомагає розщеплювати різні тваринні білки та глютен, що корисно для людей з проблемами травлення.

Ківі важливо їсти людям, які страждають від закрепів. Дослідження показало: вживання двох ківі щодня поліпшує консистенцію стільця, збільшує його частоту та полегшує напруження під час дефекації.

Ківі для кращого сну

Дослідження показують, що ківі може поліпшити якість сну. Вживання двох ківі перед сном сприяє швидшому засинанню, зменшує нічні пробудження та збільшує загальну тривалість сну. Цей корисний ефект пояснюється вмістом серотоніну та антиоксидантів у ягоді. Тож тим, хто хоче поліпшити якість сну, варто насолодитися двома ківі приблизно за годину до сну.

Як краще їсти ківі?

Його можна їсти окремо, або додавати у салати, смузі, коктейлі, йогурт, а також в заправки, маринади до м’яса чи морепродуктів. Ківі чудово поєднується з іншими ягодами та фруктами. Скажімо, якщо до нього додати інші ягоди і банан, вийде поживний фруктовий салат.