Росія модифікувала БпЛА «Герань»

Росія адаптувала стару радянську авіаційну ракету Р-60 для встановлення на БпЛА «Герань», щоб вражати українські літаки, які полюють на російські безпілотники. Про це повідомило у понеділок, 15 грудня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники встановили, що ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу БпЛА. Модифікований безпілотник оснащений камерами у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео і команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль «Комета».

У дописі зауважують, що країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських дронів цього типу. Мова йде про США, КНР, Швейцарію, Тайвань, Японію, Німеччину та Велику Британію.

Деталі нової модифікації російського БпЛА «Герань-2», оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск. Після пуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль.

Основна мета нової розробки ворога – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА.

«Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану», – наголошують у ГУР.

Нагадаємо, 1 грудня Протиповітряна оборона вперше виявила на збитому російському безпілотнику Shahed бортове озброєння у вигляди ракеті класу «повітря-повітря».