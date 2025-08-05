Росіяни почали застосовувати «шахеди» з протитанковими мінами
Ворожі безпілотники, які несуть касети з протитанковими мінами, були помічені в кількох регіонах
На Сумщині Сили оборони виявили збитий російський ударний безпілотник, оснащений касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 5 серпня.
Правоохоронці зауважують, що за допомогою такого дрона російські окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя та інше.
«Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що перебуває або проїжджає поруч», – пояснюють поліцейські.
Поліція закликає громадян бути уважними та обережними. Особливо це стосується водіїв техніки, яка працює на полях, а також пересувається польовими дорогами, на яких через рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.
Так, у випадку виявлення такої міни необхідно:
- негайно зупинити транспортний засіб;
- відійти на безпечну відстань;
- повідомити про знахідку поліцію за номером 102.
«Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть бути ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання», – ідеться в повідомленні.
Зауважимо, напередодні фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що дрони-камікадзе типу «шахед» з протитанковими мінами були помічені вже в кількох регіонах.