На Сумщині Сили оборони виявили збитий російський ударний безпілотник, оснащений касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 5 серпня.

Правоохоронці зауважують, що за допомогою такого дрона російські окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя та інше.

«Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що перебуває або проїжджає поруч», – пояснюють поліцейські.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними. Особливо це стосується водіїв техніки, яка працює на полях, а також пересувається польовими дорогами, на яких через рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.

Так, у випадку виявлення такої міни необхідно:

негайно зупинити транспортний засіб;

відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

«Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть бути ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, напередодні фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що дрони-камікадзе типу «шахед» з протитанковими мінами були помічені вже в кількох регіонах.