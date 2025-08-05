Місто на Харківщині масовано атакували дрони-камікадзе

У ніч на вівторок, 5 серпня, місто Лозова у Харківській області потрапило під наймасованішу атаку росіян з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та критична інфраструктура, в місті зникло водопостачання та є постраждалі, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Також росіяни атакували залізничний вокзал, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Мер міста назвав нічну атаку на населений пункт найбільш масованою з початку повномасштабної російської агресії. Водночас яке саме озброєння застосували росіяни проти Лозової, він не уточнив. Втім, про атаку безпілотників у напрямку Лозової попередили близько 2:40 у пресслужбі Повітряних Сил.

«Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки», – повідомив Зеленський.

Точної кількості постраждалих внаслідок російського масованого удару міський голова не назвав.

За його словами, після атаки у Лозовій зникло водопостачання, також частково немає електроенергії. Крім того, через обстріл у місті відбулися зміни в русі громадського транспорту.

Доповнено 07:34. У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що під час масованого удару по Лозовій росіяни атакували залізничну інфраструктуру міста. Зокрема, пошкоджений залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

«Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Через обстріл об’їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, а також інші потяги краматорського напрямку. Пасажирів з Лозової та до неї доставлятимуть автобусами.

Доповнено 08:30. У пресслужбі ДСНС Харківщини повідомили, що внаслідок російської атаки по Лозовій постраждали 10 людей. Серед них – двоє дітей.

«Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначимо, Лозова – місто на заході Харківської області, розташоване за 17 км від кордону з Дніпропетровщиною. Лозова – це вузлова станція, яка розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня росіяни скинули авіабомби на село Підлиман на Харківщині. Внаслідок атаки зруйнований будинок, в якому загинула родина переселенців – 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Загиблі були переселенцями з села Богуславка, розташованого в Ізюмському районі Харківщини.